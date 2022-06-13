彰化1名人夫，結婚多年，在交友軟體上認識1名女網友小美（化名），2人7度到高雄的摩鐵開房，正宮怒告小美侵害配偶權，要求小美賠償60萬，彰化地院法官認為小美的行為確實破壞正宮的婚姻和諧，考量小美的收入，判她賠償正宮30萬元。

正宮與人夫於95年9月結婚，人夫在109年8月在交友軟體上認識女網友小美，小美明知人夫是已婚之人，仍在公開場合與人夫以男女朋友相稱，發生性行為，正宮表示常常在家中聽到對方電話中傳來女生的聲音詢問是否在家等通話內容，在正宮的追問下，人夫坦承自己外遇，正宮聽聞後覺得自己的配偶權受到侵害，讓她精神上受有難以承受之痛苦，故要求小美賠償60萬。

小美提出書狀辯稱，她家住在高雄，不曾到過彰化，也沒有跟人夫以男女朋友相稱並發生性關係，更無於彰化地區侵害正宮配偶權等，懷疑正宮與人夫有高度密合之利害關係，不排除是正宮用提起侵害配偶權訴訟方式詐取她的財物。

經法官傳喚人夫到場後，他表示第一次見面是用LINE，有開視訊確認彼此面貌，地點是小美指定的，到第三次見面小美有告訴他本名，因小美請他幫房買彰化名產，提供大寮及鳳山的地址，他才知道小美地址，與小美在高雄摩鐵開過7次房間，因為發生時間分別是第一、二次見面、聖誕節以及過年前後，所以記得時間及地點，可以提供小美的身體特徵。

彰化地院法官認為，小美的行為已逾越一般男女正常社交之範圍，足以破壞正宮的婚姻幸福，考量小美的薪資收入等，要求小美賠償正宮30萬元精神撫慰金。