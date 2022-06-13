近期大陸河北唐山市一家燒烤店，有9男子性騷擾女子遭反抗，惱羞成怒衍變成毆打事件，現場畫面曝光後，引發民眾、藝人同聲譴責，成龍在微博怒批：「圍觀的男性全都無動於衷！」，雖輿論群起撻伐，但官媒《人民網評》認為不該將矛頭指向在場沒有勸架者，若有言論指責在場者的人，那這些聲援者便是「好事之徒」。

唐山圍毆事件引起眾人同聲撻伐，許多藝人紛紛憤怒斥責，甚至連周遭沒勸架的人也被輿論波及，女星張雨綺指出在場還有其他人，卻沒有一個男的上前幫忙，只有女生勸架，希望有關部門給予嚴懲；成龍則對此事件氣到無法入睡，發文痛批「全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷。」他無法置信表示：「這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？！」強調過去拍攝電影都在提倡「向暴力說不」，呼籲眾人若看見有人恃強凌弱，「有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」。

成龍對唐山案發表聲明。（圖/微博）

對此，《人民網評》12日發文提及近日熱議的唐山圍毆女性事件，直言「網暴無辜者，打錯了靶子！」，認為不要挑起對立事件，在仗義執言的同時，輿論也有一些刺耳聲音，比如指責在場者沒有勸架、沒有制止、沒有報警，甚至說受害者不夠順從等，認為這種言論是「不可理喻，網爆無辜者，讓人難以接受」，並表示這些人是「雞蛋裡挑骨頭的好事之徒」，希望他們要有同理心，每個人的自身情况不同，在能力和接受範圍内，做力所能及的事，便可以了！

大陸《人民網評》對於唐山事件呼籲每個人的自身情况不同，在能力和接受範圍内，做力所能及的事。（圖/微博）

其他藝人也表達看法，女演員邢菲更是口出重言：「能不能坐牢死在裡面」，男明星馬天宇針對此事發文：「下次通報的時候，直接帶遺照吧」、張天愛則是想為受害女性提供醫療費用援助，還有夏之光、孫怡、李夢、藍盈瑩、袁成傑、周翊然、秦牛正威、張大大等多位藝人聲援。