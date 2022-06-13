美國5月消費者物價指數（CPI）年增率創下40年新高，恐引發進一步緊縮貨幣措施，衝擊道瓊工業指數大跌近900點，亞股今(13)日受拖累大跌，日股早盤下跌近700點、跌幅約2.5%，韓股下跌60點、跌幅約2.2%，台股重挫逾350點，最低約來到16098點。

權值股台積電開盤重挫13元最低來到517元，聯電重挫逾2%面臨50元關卡保衛戰，先前強勢的鴻海跌幅超過2%來到約111.5元。貨櫃三雄表現弱勢，長榮、陽明、萬海跌幅超過3%。航空雙雄逆勢撐盤，股價在平盤附近震盪力拚翻紅。

宏遠投顧指出，台股受美股大跌影響，漲多拉回整理，整理完畢再上。就選股策略來說，建議投資人不要選近期股價漲多的電子股，而是要選股價已經回跌整理一段時間的績優個股，較有機會領先落底反彈。

道瓊工業指數終場下跌880.00點，或2.73%，收在31392.79點。標準普爾500指數下跌116.96點，或2.91%，收在3900.86點。以科技股為主的那斯達克指數下跌414.21點，或3.52%，收在11340.02點。費城半導體指數下跌105.814點，或3.60%，收在2831.976點。