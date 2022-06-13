14日將回舊金山大通中心迎接總冠軍賽G5的勇士球星史蒂芬柯瑞，在13日官方媒體日訪問時，被問到「浪花弟」克雷湯普生評價今年總冠軍賽G4是柯瑞季後賽生涯最佳代表作，柯瑞的回答很直接，「我不想替自己表現評分，只要贏球就可以。」

「經歷輸球之後，我們更加沉浸在比賽之中了，」柯瑞表示，「我們需要讓每個人知道，我們今晚來這裡是要贏球，不管是他們的球迷或球隊，每個人想看見那些能量，我們就滿足了。大家都會感受到壓力，一切可能往不同方向走，我只想用積極方式影響球隊。」

其實在G4末節，柯瑞希望勇士總教練科爾一開始就派他上場，而不是讓他先休幾分鐘再上，柯瑞強調那是因為他很清楚自己狀態，「我看成一種好的跡象，從我身體感覺而言，當時我的腳感覺很好，所以我想在末節開始上場，我有自己的節奏。」

G4賽後不少媒體與球員稱讚柯瑞表現，其中包含詹姆斯與韋德，「能夠得到他們兩人的稱讚很特別，因為我多年以來一直很敬仰他們，這代表著全世界。我喜歡在這舞台上的所有經歷，因為你明白當你站上球場，整個世界都在關注你一個人。」