前總統陳水扁的妻子吳淑珍日前確診，陳水扁表示，吳淑珍是輕症卻因脊髓損傷，胸部以下下半身癱瘓，腹肌沒辦法使力，以致有痰咳不出來，他和外勞輪流拍痰貼壓腹部都沒辦法休息，他想到基層醫護人員和看護工平時所做的事就是這樣，也向他們致敬感謝。

陳水扁日前確診，不久又透露吳淑珍日前經PCR 檢驗為陽性，目前居家照護遵囑按時服藥，但身體狀況不許可施打疫苗缺防護力，加上服用抗病毒和症狀治療藥物，副作用讓原本虛弱體質更加無力。他擔心下半身癱瘓的重殘太太，能否有效抵抗病毒？

陳水扁今天在群組表示，他染疫感同身受確診病人的辛苦，吳淑珍確診居家照護見證更多的善舉。雖然她也是輕症卻因脊髓損傷，原本姿勢性低血壓常會癱軟昏倒。以致血氧濃度掉到94以下92、91。

陳水扁睡覺時有使用氧氣製造機，剛好可推出來供吳淑珍使用來控制血氧濃度。但她胸部以下下半身癱瘓的病人，有痰咳不出來只因腹肌沒辦法使力。靠著外勞跟阿扁輪流拍痰貼壓腹部，好不容易咳了出來痰又生出來，就這樣一次又一次都沒辦法休息。

他說，他和外勞二個人只掛個口罩照顧一位確診病人，如果送醫治療不知還要麻煩多少人？而在醫療院所第一線的基層醫護人員，和看護工所做的事不就是這樣嗎？「謹向基層醫護人員及看護工致敬感謝！」