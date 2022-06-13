藝人黃美珍自歌唱比賽出道後，憑著甜美外表與嘹亮又溫柔的歌聲擄獲大批粉絲的心。但小時候曾因玩水意外傷到左耳，使聽力只剩2成的她，近日突然在社群平台的限時動態上，曬出左耳流血的照片，嚇壞一票粉絲。

黃美珍日前於個人IG的限時動態上，PO出一張沾有血漬的衛生紙，並在圖中寫道「對，我的左耳一直沒好，每天都在應付」，令粉絲們看了相當擔心。而她接受媒體《CTWANT》採訪時表示，她的耳朵直到現在仍會反覆流血、流膿，嚴重時每一天都得清理，詢問醫生後得知需要透過開刀才能解決問題，但沒有十足的把握手術會成功，她只能無奈表示「醫生都沒辦法幫我確定了，當然就不要開啊」她後來也因為怕痛，而每次回診都超痛就不再回診，因為醫生也只會開一般的消毒水給她使用，所以她就覺得算了。

而對於耳朵無法改善的情況，黃美珍則決定以平常心看待，認為左耳就跟疫情一樣需要「共存」，只能安慰自己「我要表演，我需要聽音樂，我已經不去管了，這件事就是一直存在，當我的耳朵狀況很不好的時候，我不會像以前一樣這麼負面，我早就習慣了」。

事實上，黃美珍即使耳朵不舒服仍堅持做出好聽的音樂，日前她便推出全新EP《Lion of Judah》，不但自己作詞作曲還親自製作及配唱，讓她笑稱自己就像是「一人唱片公司」，但她也因此發現自己有很多潛能可以一個人做很多事情，不需要事事都依賴他人。另外，黃美珍即使工作忙碌，私底下仍會抽出時間陪伴兒子與2歲半的寶貝女兒「小星」，不錯過任何他們成長的時刻。