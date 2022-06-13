PLG職籃鋼鐵人隊前鋒張伯維去年8月底因酒駕撞上貨車與警車，遭到聯盟禁賽一年，除罰薪外，還須從事社會服務300小時；而張伯維本月10日自主前往高雄市政府警察局楠梓分局加昌派出所洗警車做公益，除了對自身案例懊悔外，也呼籲大眾別酒駕。

31歲球星張伯維是PLG職籃鋼鐵人隊球員，去年8月底於聚餐後酒駕，行經高雄台88線時，追撞路旁貨車，再偏移撞上警車，幸無造成人員傷亡，經警方測得其酒測值每公升達0.95毫克，因張伯維同意罰款等條件，檢方依公共危險罪予以緩起訴處分；鋼鐵人球團亦發表聲明，宣布張伯維禁賽1年並減薪，另須從事社會服務300小時。

張伯維本月10日下午2時現身楠梓分局加昌派出所，彎起身軀專注的擦拭警車，仔細地為平時人民保母的交通工具打上泡沫、沖水、擦乾，動作毫不拖泥帶水，將原本布滿灰塵的警車洗的清潔光亮，連一旁的員警也對張伯維毫不馬虎的態度充滿讚賞；張伯維希望藉著這一次的公益服務的過程，學習尊重生命的真諦，更希望建立起公益服務的價值觀。

張柏維（右2）本月10日至加昌派出所進行社會服務，協助洗刷巡邏車。（圖／警方提供）

加昌派出所長涂明宗表示，張伯維雖然是運動員，但在服務與清洗所內車輛的過程中卻可充分感受到張員的細心與專注，所內同仁也樂於駕駛乾淨的警車出勤，非常肯定張伯維勇於面對錯誤、積極悔改的精神，並再次呼籲社會大眾不要酒駕，酒後可請代駕或乘坐計程車，保護自己與他人的用路安全。

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