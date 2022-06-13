因疫情所導致的區域性封城，群聯(8299)5月營收雙減，惟累計前5月營收依舊創同期高，執行長潘健成表現，現階段全球不確定宏觀因素眾多，確實對產業以及群聯造成不同幅度得衝擊，群聯也將挾過去累積經驗，於市場低迷時穩住陣腳，以期反轉時搶占商機。

群聯5月合併營收為50.99億元，月減少13.%、年減少10.5%；累積前5月營收達281.07億元，年成長達18%，為同期累計新高。

群聯與去年同期比較，5月PCIe SSD控制晶片總出貨量成長將近7%，工規控制晶片總出貨量成長將近38%，持續穩定成長。此外，年度累計至5月的PCIe SSD控制晶片總出貨量年增長率近50%，記憶體總位元數出貨量(Total Bits)也成長將近5%，均刷新歷史同期新高。

執行長潘健成表示，因疫情所導致的區域性封城，影響了供應鏈與消費鏈，包含工廠停線、交通運輸困難、以及人員流動停滯無法採購商品等；再加上通貨膨脹導致各種商品的物價上漲，最終影響終端消費者或是客戶的採購意願，的確對全球的各產業與群聯均造成了不等幅度的影響。

潘健成接著說明，群聯累積逾20年的NAND產業波動與經驗，相較於同業更能掌握市場的脈動與商機，並在市場需求趨緩時儲備能量，為下一波市場回溫做準備。根據過去的經驗與紀錄，群聯不僅往往能在景氣低迷時站穩腳步，更能在景氣翻轉向上時，創造出優於同業的表現，這是群聯的優勢以及轉型成功的展現。