一名在桃園陸軍部隊服役的邱姓職業軍人，在交友軟體上認識一名國中少女，雙方進一步交往後，三度上摩鐵發生性行為，事後兩人多次在用簡訊互傳心得以及未來要改進的技術與體位等，邱男甚至要少女「技術要加油」，經少女父母發現後提告；法官認為邱男直到最後才坦承犯罪，且未獲女方父母原諒，依照一罪一罰原則，判有期徒刑1年6月，共3罪，應執行有期徒刑3年2月，仍可上訴。

根據判決，邱男在網路上認識少女時為職業軍人，雙方進一步交往而熟識。根據少女表示，兩人共發生3次性行為，都在108年間10月到11月內，每次都是邱男騎著機車載她前往汽車旅館後，兩人發生關係。事後少女父母察覺有異，才發現女兒竟偷嘗禁果，一怒下對邱男提告。

法官勘驗兩人間的簡訊，發現邱男與少女對話，都是在討論如何發生關係，以及未來要如何改進，甚至討論做愛技術對話，邱男甚至還要求少女「技術要加油喔」、「我很想玩多點姿勢」，甚至質疑女方吃太鹹，因為「你下面異味很重嘛」等鹹濕對話。

邱男辯稱，他透過網路社交軟體結識少女進而成為男女朋友，知道女方未滿16歲，兩人也曾到汽車旅館休息，但堅稱沒有發生關係，他和少女的鹹濕對話，只是打打嘴砲。

法官審理後，審酌邱男已23歲，未克制己身生理衝動，為滿足其情慾，遽然對心智尚未發育成熟之少女為性交行為，且與少女交往中，對她人格極度不尊重，影響她對性自主界限認知之正常發展，危害少女之身體發展及日後之男女感情觀念，且事後未獲得少女父母原諒，且直到審理時才坦承犯罪，處3年2月有期徒刑，仍可上訴。