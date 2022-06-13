國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，地方基層一度反彈，之後原表態參選的同黨前北市議員羅智強退選，張善政則持續進行｢請益之旅｣，並曾在五月底透露正積極找房子，只要有適合的價位跟大小就好。而他昨(12日)晚間突在臉書以「桃園看房隨筆-溫暖的顏色」為題發文，感謝桃園在地的室內裝修師傅。貼文一出也引發外界猜測他已在桃園找到房子。

張善政在臉書談到，謝謝桃園在地的室內裝修師傅，牆壁的顏色很溫暖，12日油漆尚未乾，「就像我在桃園的每一天，默默的朝目標努力前進」，感謝今天協作的每一位偉大的職人，外面無論如何風雨，桃園都是我們溫暖的家。

對此有網友留言表示，「桃園新家住得舒適，得利於老師傅的匠心」、「空軍要加油」、「先苦後甘，定入佳境」、「可以和YouTuber合作，做一集桃園尋屋記，順便帶出桃園的住屋、公宅、社會宅、房價、交通、公共建設問題」。