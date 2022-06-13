美國5月消費者物價指數（CPI）比去年同期增加8.6%，超過市場原先預測的8.3%，創下1981年以來的新高點，此數據突顯通膨問題未有緩解跡象，引發全球股市出現重挫，糟糕的是，有專家認為，聯準會處理通膨問題的手段相當落後，且按照此進度推進，最慘狀況CPI可能會衝上9%，導致美國經濟衰退。

綜合外媒報導，即使排除波動較為劇烈的能源、食品等價格後，美國核心CPI數據為月增0.6%，高於分析師預期的月增0.5%，年增率6%也略高於市場推估的5.9%，整體通膨狀況並沒有緩解下來。

金融集團安聯首席經濟學家Mohamed El-Erian悲觀表示，「我擔心情況會變得更加糟糕，按照這個速度，CPI可能會衝上9%，且經濟衰退的風險正朝向負面的方向傾斜。」

話鋒一轉，Mohamed El-Erian批評聯準會處理通膨問題的手段相當落後，「我們現在處在停滯型通貨膨脹時期，這種風險可能導致美國出現經濟衰退，最好的狀況是聯準會重新控制通膨，並實現軟著陸。」

Mohamed El-Erian也點出，勞動力數據是唯一亮點，「強勁的勞動力讓我們遠離衰退，這就是為什麼衰退是一種風險情境，而非一種標準。」

在此狀況下，市場評估聯準會可能持續升息，花旗分析師Veronica Clark就說，5月通膨數據持續強勁，聯準會可能會將利率上調至少兩碼（0.5%），一直到通膨數據放緩。