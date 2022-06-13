全球物流業者DHL預估，雖然新造貨櫃輪陸續投入服務行列，還有市場對海運需求漸漸降溫下，2023年塞港情況應可緩解。不過，全球供應鏈應該很難回復至疫前2019年一樣的順暢水準。

DHL所持的理由是，全球基礎建設不可能在短期之內就可建構完善，尤其對美國而言更是如此。新冠病毒在2020年初爆發後，才出現全球港口塞港，以及相關工作人員短缺現象。

以中國大陸上海到美西洛杉磯的貨櫃現貨價來說，從2020年到現今，期間一度飆漲超過6倍，目前回落到4倍左右。同時，上海到荷蘭鹿特丹的海運費更是驚人，甚至曾經還接近8倍之多，現在也還有大概5倍。

儘管缺工的問題已慢慢解決，但上海等中國大陸主要港口之前為了抗疫封城，如今雖已放行不過需要時間來清理堆積如山的貨物。DHL指出，上海並沒有一次性大量釋出貨櫃，相反地是採用漸進式手法以確保出貨得以順暢。

即將邁入下半年旺季時刻，日前，全美臨售聯合會(NRF)提醒，美國各個港口應為未來幾個月進口高峰期做好準備，因為吞吐量可能接近3月創下的234萬個20尺標準櫃新高。

DHL示警，愈來愈多貨櫃輪從亞洲駛向德國的漢堡以及鹿特丹等歐洲主要港口，塞港情況也正在惡化中。同時，韓國大卡車司機的罷工事件，可能會讓全球供應鏈供貨更加吃緊。

DHL認為，若韓國尚在進行的大罷工發生在疫前，對全球的影響性應該蠻有限的。不過，現在無論哪國發生事端，對全球已經很吃緊的供應鏈來說，都會是雪上加霜。

過去兩年，因為全球市場需求大增行情大好下，全世界貨櫃船業者都忙於訂造新船。根據彭博社統計，截至2021年底，全世界貨櫃船的新單量占現有船隻近1成，年增率為6.5%。