「秀場笑匠」賀一航在2019年6月因大腸癌末期病逝，享壽64歲，因他生前持續在工作，完全看不出異狀，死訊來得突然，讓外界無不震驚悲痛，在他逝世後，遺孀Judy接手經營他的臉書粉絲團，不時會在上頭吐露自己對丈夫的思念之情，而本月3日是賀一航過世滿3年的日子，Judy昨天(6/12)發文，坦言「其實我不好」，讓人看了鼻酸。

2011年賀一航即診斷出大腸癌且已三期，他動了手術後卻不願接受化療，而是靠著養生方式試著控制病況，並且持續在演藝工作，直到過世前都還在消化行程賺錢，只是最終仍是不敵病魔過世，留下傷痛的遺孀Judy與兒子曾治豪。

本月初賀一航逝世滿3年，昨天Judy在他的臉書po文，上傳了一張丈夫生前參加聚會的照片，悲傷地說：「三年了，已經整整三年，怎麼還是那麼想你」，表示很多人問候她現在生活還好嗎？Judy坦言：「其實我不好，但是又能如何～」，對於丈夫早走一步，盡是無奈與悲傷。

事實上在賀一航過世後，Judy持續在他的臉書po文，表達對丈夫的思念，今年3月時，她也曾po文，吐露丈夫已過世千日，但卻彷彿昨天才發生，而沒有賀一航在身邊的日子很難熬，但還是必須繼續過下去，「即使身邊再熱鬧，也抵擋不住內心的空虛跟寂寞…」，如今Judy繼續執行過去跟老公一起計畫好的事情，「謝謝你留給我很多好緣跟善緣」。