瑞典研究人員今天表示，隨著俄羅斯與烏克蘭衝突導致全球緊張局勢加劇，全球核武數量在歷經35年下滑之後，今後10年預計將出現增長。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）估計，英國、中國、法國、印度、以色列、北韓、巴基斯坦、美國和俄羅斯9個擁有核武的國家在2022年初擁有1萬2705枚核彈頭，比2021年初減少375枚。

隨著美國和俄羅斯逐漸裁減冷戰期間建立的龐大武器庫，這個數字已從1986年的7萬多枚高峰逐漸滑落。

然而，SIPRI研究人員表示，裁減軍備的時代似乎即將結束，全球核武升級的風險如今正處於冷戰後時期的最高點。

研究報告共同執筆人柯達（Matt Korda）告訴法新社：「很快，全球核武數量將從冷戰結束以來首次開始增加。那確實是有點危險的地方。」

SIPRI表示，全球核武數量去年「略微」減少後，預計未來10年將出現增長。

在俄烏衝突期間，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾多次提到使用核武。

SIPRI說，與此同時，中國和英國等多個國家正在正式或非正式地現代化或強化其武器庫。

柯達說：「有鑑於這場戰爭以及蒲亭談論核武的方式，未來幾年在裁減軍備方面取得進展將非常困難。」

他補充說，這些令人擔憂的聲明正促使「許多其他擁有核武的國家權衡自身的核戰略」。

綜合法新社和路透社報導，俄羅斯擁有全球最大的核武庫，共有5977枚核彈頭，比美國多出約550枚；美、俄兩國擁有全球90%以上核彈頭。不過SIPRI說，中國核武庫正在擴張，估計有300多個新的飛彈發射井。

SIPRI表示，全球核彈頭數量從2021年1月的1萬3080枚降至2022年1月的1萬2705枚。估計有3732枚核彈頭與飛彈及飛機一同部署，約2000枚幾乎全部屬於俄國或美國的核彈頭則處於高度戒備狀態。

就數量而言，中國以350枚位居第3，接著是法國290枚、英國225枚、巴基斯坦165枚、印度160枚、以色列90枚。

至於北韓，SIPRI首次表示，金正恩的共產黨政權目前擁有20枚核彈頭。據信平壤當局擁有足夠原料可生產約50枚。

美國國防部說，北京當局可能在2027年前擁有700枚核彈頭。

SIPRI董事會主席、瑞典前總理勒夫文（Stefan Lofven）說：「在世界強權之間的關係進一步惡化之際，人類和地球正面臨一連串深刻而緊迫的共同挑戰，而這些挑戰只能透過國際合作來解決。」