知名籃球網紅「冠杰起瘋了」日前做出震撼舉動，在網路公告自己報名了P.LEAGUE+新人選秀會，引來軒然大波，留言區湧進爆量粉絲對此事件評論，多數回應都給予正面支持，相信大家也很期待最終的結果，可惜的是昨天冠杰在粉專向大家表示，自己的報名遭到官方否決，但他沒有太失望。

冠杰近期PO出P.LEAGUE+新人選秀報名訊息在臉書，詢問粉絲們說：「該填嗎？？ 認真思考中。」此話得到近2千則留言、60次分享，他因此下定決心報名，表示：「好啦 我報名了..... 沒有狀元上去也沒關係，就保持好玩心態去試試看!!!」並附上報名成功截圖，展現強大氣場和決心。

不過這個報名結果很快就揭曉，冠杰昨天在粉專透露自己收到P.LEAGUE+通知信，對方表示他不符合報名資格，而對此他沒有太過失望，並說道：「看來他們會懼怕我這猛獸出擊，沒事.......我已經再努力學英文做交流了！」樂觀心態令人讚賞，網友也紛紛給予鼓勵，可見冠杰人氣真的相當高。

當然要成功報名可不容易，冠杰雖擁有高人氣，還自創籃球神技「噠噠噠 」，但終究敵不過現實，據P.LEAGUE+2022新人選秀會報名辦法表示，報名者得具台灣地區高中籃球聯賽甲級、大專籃球聯賽公開一級資格，或UBA二級、其他同等學生籃球聯賽教練推薦信，若無相關資歷需六隊教練團或GM推薦。