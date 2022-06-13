不少父母擔心孩子課業不佳，會安排課後補習班，一名女網友表示，家中有一名國中二年級的兒子，成績不好也沒有補習，沒想到卻引發親友質疑「功課不好的孩子才要補習啊」，她認為孩子不是讀書的料，再到補習班上課，也只是鴨子換個地方聽雷而已，貼文引發網友大讚，「媽媽觀念太正確了」。

原PO昨（12）日於臉書社團《爆怨公社》指出，就讀國中二年級的兒子，學業成績不理想，也沒上課後補習班，親友得知後疑惑地問「蛤？妳兒子都國二了，沒給他補習？功課不好的孩子才要補習啊！」她則以「明明就不是讀書的料，為何一定要補習？」回應。

原PO認為，孩子若不是讀書的料，就沒有補習的必要，補習是肯用心在書本上的小孩才有用，同時她也透露，兒子小學四年級曾經上過補習班，但功課仍沒有進步，直言「鴨子聽雷在課堂上就夠了，不要換地方」。

貼文曝光，引發網友大讚，「媽媽觀念正確，會讀書的自然會讀，德行比較重要」、「補習真的沒用，學了多少也不知道，真的很浪費錢」、「我3個小孩都沒補習，我只希望他們快樂長大」、「邏輯思維通了什麼都通了，還沒想通的孩子怎麼補都是浪費時間，孩子也痛苦」、「我長大也發現去補習班真的也沒用，只是去交朋友的」、「補習還不如去學一技之長」。