衛福部長陳時中昨（12日）快篩陽性確診，引起外界高度關注，總統蔡英文也迅速表達關切，然而國民黨立委洪孟楷直言，關注染疫病人固然重要，但他也指出，此波疫情爆發至今已造成三千多人死亡，蔡英文卻連一次關注都沒有！

衛福部長陳時中確診，外界關切蔡英文總統近期是否有與他開過會議，總統府發言人張惇涵12日午間表示，蔡總統近期沒有和陳時中開過會議，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作。張惇涵表示，稍早聽聞陳時中確診訊息後，蔡英文總統認為，陳時中擔任指揮官兩年多來，為防疫工作勞心勞力，幾乎未曾休息，希望陳能夠好好休養、早日康復，同時總統也相信，陳時中在居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作。

對此洪孟楷昨在TVBS政論節目《TVBS戰情室》首先表示，撇去政黨色彩，由衷希望陳時中早日康復，「因為任何人都是我們的國人」。但洪也指出，年初開始的此波Omicron疫情已造成三千多名國人死亡，他翻遍蔡英文的臉書和發表的談話，「好像都沒有針對這些死者的發言」。

洪孟楷提到，對於陳時中確診，蔡英文肯定其功勞和貢獻，但也質問「要不要也對於這些死者發表談話？這是應該的吧？」。洪孟楷更喊話蔡英文「不要認為這些離開的國人都是沒名沒姓，後面都是代表一個家庭的！」