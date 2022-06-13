2019年6月14日這個日子，是所有勇士球迷或球員最不想回顧的日期，因為就在這一天，勇士「浪花弟」克雷湯普生左膝前十字韌帶斷裂，隨後展開漫長的兩年多復健時光，沒想到就在明天即將舉辦總冠軍賽G5的日子，剛好就是浪花弟重傷3周年。

美媒當然不會錯過這個充滿話題的時間點，13日在官方媒體日上直接詢問勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林，是否想要回顧當時的情緒？卻遭追夢當場反嗆，「這沒必要，我們活在當下，沒必要討論3年前發生的不幸事情，我們往積極方向想、繼續前進！」

沒想到美媒持續追問卓雷蒙格林，「克雷湯普生受傷以來所克服的一切呢？」讓追夢只好重申他的說法，「看到他能有現在這種狀態，做回曾經的自己很棒，但是沒有必要繼續討論3年前所發生的那個我們不想回憶的瞬間。」等同再罵對方白目。

2019年6月14日這天是NBA總冠軍賽G6，當時暴龍取得3勝2敗聽牌，沒想到克雷湯普生卻因左膝前十字韌帶撕裂提前退場，最後勇士110比114不敵暴龍慘遭淘汰出局，也讓暴龍拿下隊史首冠，如今浪花弟已經重出江湖，且跟勇士隊友再次全力爭冠了。