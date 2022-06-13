新北一名人妻發現在健身房上班的丈夫身上有陌生的香水味，多次質問後，丈夫才坦承與健身房女學員出軌，且女學員已懷孕，甚至2人協議離婚時，丈夫傳來的離婚條件還是該女學員所撰寫，讓她受辱。新北地院審結，判人夫與該女學員需連帶給付35萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張，於2017年1月間與在健身房上班的馬姓男子結婚，而2019年6月間馬男自行坦承與健身房曹姓女學員不倫戀，且兩人多次發生性關係，但馬男希望維繫婚姻，她因懷有身孕選擇隱忍，豈料，馬男在她懷孕期間仍與曹女見面，身上衣物經常沾染曹女的香水味，甚至2021年2月間，曹女還懷孕。

人妻指出，她最終決定與馬男離婚，而兩人協商離婚條件時，馬男傳來的電子檔案作者甚至寫著曹女，推定曹女明知馬男已婚，卻執意介入他人婚姻，遂向2人提告連帶求償70萬元。

對此，馬男否認妻子所有指控，稱他與曹女並無不倫，且起初他與妻子在家長催促下完婚，結婚初期就經常有摩擦，妻子還屢次懷疑他與女學員出軌，只要他不承認，妻子就會再逼問，不能排除他為了求和而進行不實陳述等。

新北地院法官勘驗證據，發現馬男在對話紀錄中，不否認外遇情事，與每當妻子稱馬男是與曹女出軌時，馬男均無否認，認定人妻求償有理，馬男外遇屬實，行為已逾越一般男女社交分際，審酌雙方社經地位等，判2人應連帶賠償人妻35萬元為適當。可上訴。