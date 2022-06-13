據英國金融時報周日引述一封信的報導，英國金融監管局(FCA)已經將瑞士信貸列入需要更嚴格監管的觀察名單當中。

該新聞稱，FCA已經在上個月告知瑞信，FCA之所以採取這個步驟是因為擔憂該行在文化、治理、風險控制上是否已作了足夠的改善。

瑞信在2021年被美國證交會和聯邦金融管理委員處以4.75億美元的罰款，以解決該行在有關莫三鼻克20億美元貪汙案當中的賄賂和欺騙行為指控。

英國的FCA要求瑞信高層拿出證據，說明該行將採取怎樣的步驟來防止不當行為，並且如何加強問責。

FCA在五月寫給瑞信的信中顯示，已要求瑞信在下半年對其國際董事會、風險委員會、審計委員會的有效性進行審查。

除了治理問題之外，瑞信去年還因為不當投資了投資公司Argegos，導致鉅額的16億瑞士法朗(約16.2億美元)虧損。

瑞信和FCA均未對該新聞報導提出回應。