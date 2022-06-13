民進黨新竹市長人選至今遲遲未決，黨中央傳出副市長沈慧虹可能被視為是接班林智堅的人選，消息傳出後，沈慧虹就開始遭人在網路抹黑財產收入不明等攻擊，對此，沈慧虹13日表示，總召柯建銘與市長林智堅都有找過她給予極大鼓勵，她會繼續「勇往直前」。

沈慧虹今早在至西門國小了解小學生復課狀況時接受媒體訪問，媒體關心其被鎖定可能「接棒」後，即遭人抹黑，這兩天市長是否有特別加以關心？

沈慧虹說，上個周末確實市長林智堅和總召柯建銘都有找過她並鼓勵她，柯總召還特別跟她說「要挺住」。她會拍拍身上的灰塵，繼續勇往直前的。

另，外傳沈慧虹有打算將戶籍落腳新竹市做市長選舉的準備？沈慧虹則表示，她從來到新竹市工作就住在新竹市了，戶籍也早在新竹市，新竹是她的第2個故鄉，每次從外地回來，台鐵或客運從交流道下來，每次進到新竹市都有回到家的感覺，新竹市已是她的故鄉。