美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，創下1981年以來高點，通膨壓力正如排山倒海而來，市場普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）為抑制物價漲勢可能積極升息，媒體人陳鳳馨則警告，如果重演70年代解決通膨的做法，一旦利率比通膨還高，擁有大量債務的人可能會破產，屆時這些人的貸款將無法償還。

媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中指出，市場對於導致通膨原因的看法不盡相同，與其說是油價上漲引發通膨，她認為美國大量印鈔、降息、發債才是導致通膨越演越烈的主因。她強調，回顧70年代的做法是夠透過貨幣大量緊縮解決通膨，等到利率超過通膨，市場才回頭擁抱高利率的資產和貨幣，不過代價是引發經濟大規模衰退。

陳鳳馨說，現在可能只是通膨的開端，知名對沖基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）過去曾說，一旦利率上升到超過通膨，債務人將無法償還貸款，警告擁有大量債務的人可能會破產，玩不起這些金錢遊戲就必須小心應對。

金融集團安聯首席經濟學家Mohamed El-Erian則悲觀表示，聯準會處理通膨問題的手段相當落後，且按照此進度推進，CPI在最慘狀況下可能會衝上9%，導致美國經濟衰退。