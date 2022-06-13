女星許瑋甯今年度從世新大學傳播管理學系上海碩專班畢業，她在日前（11日）親自出席畢業典禮，並獲頒傑出表現獎，完成學業後，隔天她則放送福利、豪曬海邊戲水照，零偽裝現身沙灘、辣穿開高衩泳裝，不只轉身沒布、解放美背，一個蹲下的動作，更是讓美臀曲線全都露，畫面讓人眼睛大吃冰淇淋。

許瑋甯昨（12日）在IG限時動態曬出沙灘照，她身穿黑色開高衩泳裝，頭頂太陽眼鏡、並隨興地放下一頭長髮，看起來相當愜意，只見許瑋甯背對鏡頭，露出一張白嫩美背，而另一張則是側身蹲下，使一大半翹臀都露出，搭配她回眸表情，畫面相當性感，堪稱是許瑋甯升格當人妻後的最大尺度。

許瑋甯辣穿開高衩泳裝，好身材相當吸睛。（圖／取材自許瑋甯Instagram）

37歲許瑋甯因拍電影《當男人戀愛時》和邱澤擦出愛火，兩人在去年12月閃電宣布結婚，升格當人妻後，對新婚生活相當低調，她表示，現在回答也要顧慮對方，「我們2個本來就比較低調，就靜靜享受『歲月靜好』的感覺」。

許瑋甯透露，她和邱澤相似處很多，兩人比較少發生衝突，彼此也會一起分攤家事，許瑋甯說：「互相配合，看各自的工作狀態如何，比較會站在對方立場想」，至於婚禮進度，許瑋甯則表示，主要看疫情發展外，還要考量整體環境和彼此的工作安排。