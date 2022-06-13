1名網友在《爆料公社2社》貼出一段6秒的影片，引起網友們爭論不休，影片中1名男騎士後方載著1名女子，在過彎時疑似因為騎太快，女子重重摔到地上，大家紛紛留言譴責騎士亂騎車，有網友出面澄清，是急著載母親送醫，對方到院前過世才摔落，但不少人對該留言的真實抱持存疑的態度，詳細原因仍有待調查釐清。

1名網友在臉書社《爆料公社2社》貼出一段6秒的行車紀錄影片，影片中可見機車騎士後座疑似載著女乘客快速通過馬路，女子左晃右晃，過紅綠燈轉彎後，女子猶如電影「大法師」經典倒爬動作般，從後座摔落，在地面翻滾了好幾圈，後方騎士見狀趕緊騎到後面，幫忙擋住後方車輛，避免造成女子二度傷害，詳細跌落原因仍有待調查釐清。

影片曝光後，有網友出面聲稱：「其實背後的女性摔下去之前已經過世了，是兒子急著載母親送醫，並不是大家想像中的飆仔，而是為了送醫急救，殊不知母親已經撐不到最後一刻，在過程中癱軟跌下去，請大家多多包含，很多是不是你們看到那樣」。

但也有人質疑該留言的真實性：「影片最後倒地的女性還有自己翻過來，且誰的家人快掛了會用機車把人『丟在後座』不顧及慣性的這樣飆車去醫院，這種騎法人沒掛也穩掛了，一開始後座還有抓，最後完全抓不住了，無論真假，小黃花不了幾百，但起碼比這種玩命的方式好，何況從影片看應該不是掉下去之前就往身。」

其他網友也說：「我反而擔心後面的老人家是否有怎麼樣」、「後座可能是老人沒扶住車子！騎車的人沒注意」、「感覺很痛耶 希望人沒有大礙」、「載老人家還騎這麼快」、「直接甩他巴掌」、「好痛！頸椎還好嗎」、「有點生氣欸，感覺是老人」、「我還以為是充氣娃娃，沒想到是真人演出」。