繼2019年能率創新投資（5392）日本新創公司Living Robot後，經過這三年雙方不斷討論及市場評估後，透過能率創新旗下佳能國際與日本Living Robot在台正式合資成立能率智能科技股份有限公司（ABICO LIVING ROBOT INC.）公司，引入日本設計之動漫機器人（Walking Mechatro Wego），透過模組化易上手之操作介面，進入近年很夯的機器人教育市場，這也是台灣第一個將日式機器人教育課程全部導入的公司。

Living Robot不畏疫情，在過去二年持續在日本進行推廣及日本政府教育單位之認證，在2022年Walking Mechatro Wego之機器人教育編成課程已被日本福岡縣教育廳作為指定教材之一；在台灣方面，佳能國際也在過去一段時間透過幼兒園、課外活動等展示宣傳活動，獲得台灣父母及孩童不錯的迴響。由於Wego係台灣首款日本設計日本生產之動漫型機器人，能進行單腳站立、翻轉等高難度動作，有別於台灣仿間一般的教育型機器人，透過精緻的外觀更能吸引孩童及青少年的目光；而模塊化之軟體設計，更能適合各年齡層之學習體驗。

在STREAM（Science、Technology、Robot、Engineering、Art、Mathematics之縮寫) 課程的教育概念風行下，透過動漫風機器人為硬體介面幫助孩童們學習與思考， 透過玩中學的方式，給予孩童及青少年跨領域的融合性教學體驗，並提供孩童思考創造的機會與能力，在現在這個資訊發達充滿創意的年代，讓小孩贏在起跑點。

近年來，能率創新跳脫過去以3C產品製造加工之印象，近期積極跨入電動車零部件等相關領域外，此次與日本機器人公司Living Robot之合作，也顯示了公司以製造本業為基礎，擴大營運觸角至自駕車、AI等以人為核心之各項相關領域，同時也持續著眼於CSR及ESG等議題，以達到Living Robot企業願景之「人與機器人和諧共處的社會」。