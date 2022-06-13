台股今年初開盤迄6月10日共103個交易日，集中市場總成交值為29兆347.85億元，市場日均值為2,818.91億元，股票成交量週轉率為54.06％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：台積電供應鏈、IC設計股、IP矽智財、傳統汽車及電動車零組件股、網通族群等，同時預測本周加權指數區間為16,100點至16,900點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素有：

1.台積電股東會維持樂觀展望，公司高層表示，全球半導體產業鏈庫存調整，但台積電擁有技術領先優勢，加上車用、高效運算需求穩定，今年產能利用率相當滿。

2.中國積極救經濟，4月上海封城，第2季中國經濟數據不佳，5月起中國政府全力救經濟，推出一籃子政策，包括6方面33項具體政策措施，加大減稅降費力度、對企業招聘發放補貼、支持和擴大基礎設施投資，穩定增加汽車、家電等消費。

3.從5月起科技各族群輪流反彈，第一波強勢股股價型態呈現「頭肩底」格局，與指數同步反彈；第2波反彈則呈現「雙重底」格局，基本面疑慮導致買盤觀望，但利空鈍化後也吸引短線操作資金。