看來「小皇帝」詹姆斯所保有的單季季後賽最多失誤紀錄，有望拱手讓給塞爾提克前鋒塔圖了！身為高使用率的當家球星，塔圖已在今年季後賽累積到91次失誤，只要再發生4次失誤，塔圖就可超越詹皇成為單季季後賽最多失誤紀錄保持人了。

NBA單季季後賽最多失誤紀錄是由詹姆斯在2018年季後賽的94次失誤，由於目前塞爾提克與勇士打成2平，至少還要打兩場總冠軍賽，塔圖再出現4次失誤，累積到95次失誤機率很高，更何況今年總冠軍賽或許很有機會打到G7才分勝負。

畢竟塔圖在今年季後賽平均上場時間高達40.8分鐘，場均可拿26.1分、6.7籃板與6.2助攻，平均每場失誤也有4.1次，加上塞爾提克除了首輪4比0橫掃籃網，接下來面對公鹿和熱火都打到搶七，目前塔圖今年打了22場季後賽，失誤多也正常。

只是剩下的總冠軍賽，不管是打2場或3場，塔圖還是必須努力降低失誤次數才行，像在總冠軍賽G4，他一個人包辦6次失誤，比起其他4名塞爾提克先發球員加起來還多1次，間接造成塞爾提克G4落敗結局，塞爾提克能否拿下隊史第18冠，還是要看塔圖的穩定性！