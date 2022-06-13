年底選戰逼近，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安勤跑基層，而衛福部長陳時中是綠營潛在的參選人，面對防疫政策表現陳時中是否及格？蔣萬安直言，現在打分數當然不及格，包含24小時遺體火化和民眾關心的防疫物資的整備工作等爭議，指揮中心都沒有做好。
面對4月疫情爆發，不管是疫苗採購到快篩試劑的缺乏，都讓民眾對於防疫政策感到不滿，被問到陳時中在近期防疫政策表現是否及格，蔣萬安說，我想這部分大家都非常有感，對於陳部長防疫的不及格，已經是「全民的最大公約數」。
年底選戰逼近，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安勤跑基層，而衛福部長陳時中是綠營潛在的參選人，面對防疫政策表現陳時中是否及格？蔣萬安直言，現在打分數當然不及格，包含24小時遺體火化和民眾關心的防疫物資的整備工作等爭議，指揮中心都沒有做好。
面對4月疫情爆發，不管是疫苗採購到快篩試劑的缺乏，都讓民眾對於防疫政策感到不滿，被問到陳時中在近期防疫政策表現是否及格，蔣萬安說，我想這部分大家都非常有感，對於陳部長防疫的不及格，已經是「全民的最大公約數」。
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