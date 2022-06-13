保生大帝在台灣是僅次於媽祖的第二大民間信仰，台灣的保生大帝開基祖廟「台南學甲慈濟宮」所供俸的保生二大帝，源自於福建的白礁慈濟祖宮，至今已有八百多年歷史，每年吸引數百萬人祭拜祈福。今年受疫情影響，台灣信眾無法到白礁慈濟祖宮謁祖祭拜，因應推出「雲抽籤」活動，讓更多民眾在臺灣能通過線上視訊的方式，向白礁慈濟祖宮保生大帝求藥籤，而籤詩內容均來自於白礁慈濟祖宮。

民眾藉由雲謁祖向白礁慈濟祖宮擲筊請示藥籤，籤詩內容均來自於白礁慈濟祖宮。(圖／太陽星網路科技公司提供)

在今年5月31日白礁慈濟祖宮和台南學甲慈濟宮共同舉行「雲謁祖」活動，同時為「雲抽籤」掀開序幕，白礁慈濟祖宮常務委員王賢清致詞表示「透過交流活動，一同弘揚保生大帝治病救人的精神，保生大帝受到信眾虔誠的膜拜，成為民間信仰交流的一座橋梁」同時也期許白礁慈濟祖宮跟台南學甲慈濟宮友誼永駐，希望能藉由雲抽籤的活動，讓保生大帝一生行醫救濟的內容可以幫助更多信眾。

保生大帝一生救人無數，行醫濟世，從採草藥至煉丹，多年來累積了各樣的藥籤，也因其高超醫術和高尚醫德深受人民的敬仰愛戴。在早年若是身體的疑難雜症不知何解，便會朝向醫神保生大帝尋求藥籤治病，因此藥籤成了民間信仰中治療疾病的民俗療法之一，藥籤上會寫著各種中藥材、用量，在依其指示服用便能達到改善，保生大帝的藥籤可說是希望之光，信眾也因藥籤之靈驗更加相信保生大帝，藥籤除了期許身體健康外，同時也能獲得心靈上的支持。