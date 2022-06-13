PLG職籃高雄鋼鐵人隊31歲球星張伯維身材高大，清洗警車車頂毫不費力。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

PLG職籃高雄鋼鐵人隊31歲球星張伯維（左三）在去年因為酒駕事件被聯盟禁賽一年。他於今年6月10日到楠梓分局加昌派處所清洗警車，他仔細清理警車。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

PLG職籃高雄鋼鐵人隊31歲球星張伯維在去年因為酒駕事件被聯盟禁賽一年。他於6月10日到楠梓警分局加昌派出所清洗警車，做社會服務。張伯維對於自身案例深感懊悔，也向民眾呼籲拒絕酒駕。

警方表示，張伯維於6月10日下午2時許到加昌派出所做公益服務，協助清洗警方的警備車輛。張伯維因去年酒駕事件被聯盟禁賽一年、罰薪外，另還要從事社會服務300小時。

張伯維由於身材高大，在清洗警車時，車頂清潔幾乎難不倒他，且他還彎起身軀擦拭警車，仔細地為警車打上泡沫、沖水、擦乾，顯然對洗車很有經驗。連一旁的警員都對張伯維的洗車態度與精神說讚。

張伯維希望，藉著這一次的公益服務的過程，學習尊重生命的真諦，更希望建立起公益服務的價值觀。

楠梓警分局加昌派出所長涂明宗表示，張伯維雖然是運動員，但在服務清洗所內車輛時表現出細心與專注，讓警員有乾淨的警車可以出勤。警方肯定張伯維勇於面對錯誤、積極悔改的精神，並再次呼籲民眾不要酒駕。

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