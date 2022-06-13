法國凱布朗利博物館「亞洲的地獄與幽魂」特展在展出時的照片，以歐洲人的角度探看亞洲對於未知世界的恐懼與想像。（法國凱布朗利博物館提供／程炳璋台南傳真）

南美2館12日晚間9時在網路上發出2張殭屍照片，預告25日將引進法國凱布朗利博物館曾展出的《亞洲的地獄與幽魂》特展，除了有歐洲視角對中國、日本、泰國鬼怪的作品，並加入台灣鬼怪創作，共展出180件，展期橫跨鬼月，立刻在網路引發轟動，網友紛紛分享「美術館驚魂夜來了」期待開展，台南市長黃偉哲也留言「點進去有點不知所措」。

南美2館預告25日至10月16日展出台、中、日、泰的鬼怪文化展，是法國凱布朗利博物館2018年推出的《亞洲的地獄與幽魂》特展2.0版。

館方遠從法國出借作品，包括法國藝術家製作栩栩如生的中國殭屍、日本鬼太郎、雪女、天狗面具及泰國「飛頭女鬼」的印象作品。另找台灣當代藝術家加入台灣鬼怪如虎姑婆、魔神仔的作品創作，包括鬼片電影海報，並向台灣歷史博物館借展「十殿圖」。

南美館表示，其中的殭屍作品，法方表示除了頭、手是創作外，殭屍的衣服、帽子都是「真的」。

因為展期橫跨鬼月，相當應景，預告文12日晚間9時發出，馬上被網友分享洗版，12小時獲得3萬人按讚與8000多次分享，創下館方活動文的官方紀錄，比去年11月的奈良美智特展還驚人。

網友紛紛表示期待，並詢問是否開放午夜場，網友見到黃偉哲也來留言，打趣稱「請市長暫時停止呼吸就可以了」有網友表示「門口可以賣鎮殭屍的糯米」、「我要穿道袍進去」、「美術館驚魂夜？夜班保全表示…」。

南美館表示，法國凱布朗利博物館2018年推出的「亞洲的地獄與幽魂」特展，物件皆剛送抵館方，尚未布展完成，臉書發出是在法國展出的照片。法方用深入淺出的方式，介紹數個世紀以來，亞洲對於未知世界的恐懼與想像。透過凱布朗利博物館亞洲的策展及敘事，台灣觀眾可檢視自身熟悉的文化經驗。