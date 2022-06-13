泰國、越南協商提升稻米出口價格。

包括小麥、肉、油等物價持續上揚，專家點名，多數亞洲國家的主食－米，可能成為下一個價格激增的食品，寮國、柬埔寨、印尼等亞洲國家恐受到嚴重影響。

美媒CNBC報導，受到肥料、能源等成本上揚及俄烏戰爭，包括小麥等各種穀物、肉類、油品等食品價格不斷上揚，印度祭出的糧食出口禁令、烏克蘭出口受阻等因素也加劇食品價格上漲趨勢。

如今產業專家點名，稻米可能是下一個價格飆漲的糧食，因為聯合國糧農組織糧食價格指數（FAO Food Price Index）中的國際稻米價格已經連5個月上揚，來到12個月新高。

專家指出，目前稻米產量仍相當龐大，不過仍有幾個因素可能讓稻米價格激增，包括小麥價格持續上揚、耕作的成本升高、各國的保護主義等。

日本野村控股（Nomura Holdings Inc.）首席經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）表示必須持續監控米價，因為持續上揚的小麥價格可能會導致部分消費者轉而購買稻米，降低目前的庫存。

她警告各國的保護措施將讓糧價更惡化，「施肥與肥料成本已經上升，能源價格也增加運輸成本，所以我們有可能看到更多國家的保護主義。」

國際糧食政策研究所（International Food Policy Research Institute, IFPRI）資深研究員拉博德（David Laborde）表示，繼小麥與糖之後，他擔心印度可能會在接下來幾周對稻米實施出口禁令。

根據世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF），中國大陸、印度、印尼、孟加拉、越南、泰國為全球前六大稻米生產國，產量比例依序為28%、23.5%、7.2%、7.2%、5.7%、3.7%。

路透社5月底報導，泰國與越南正協商提升稻米出口價格。

專家警告，米價驟升將嚴重影響許多以稻米為主食的亞洲國家，國際稻米研究所（International Rice Research Institute, IRRI）南亞代表梅厄（Nafees Meah）點名東帝汶、寮國、柬埔寨、人口眾多的印尼，以及面臨糧食不安全的國家將會受到嚴重影響。