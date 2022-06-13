荷蘭反壟斷機關上周六表示，蘋果已經願意為荷蘭的交友App提供不同的支付方式，從而結束該公司在荷蘭累計被罰款約5000萬歐元的紛爭。

荷蘭的消費者和市場管理局(AMC)在聲明中說，在讓步之後，蘋果將達到歐盟和荷蘭的競爭法規所規定的要求。

蘋果長期以來一直要求開發商使用蘋果的程式內(in-app)支付系統，並收取高達30%的佣金，讓一些App開發商例如Tinder的母公司Match集團直呼收費太高。

AMC在去年裁定，蘋果在交友App市場違反了荷蘭反競爭法，要求蘋果須允許這些App可以使用其它第三方的支付方式。

蘋果在上周五制定了新規則，讓荷蘭的交友App開發商可以跳過其程式內購買系統。但蘋果也表示，開發商仍應該為使用其它支付系統而支付佣金，但蘋果會給一些折扣。

而蘋果在最新回答路透的提問表示，並不認為這些變化是對用戶隱私或資料安全為最佳的選擇。而由於蘋果致力於與AMC的建設性接觸，因此公司應ACM要求而作出額外的改變。蘋果仍不同意AMC最初的命令，並將繼續上訴中。