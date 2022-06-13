統振(6170)5月合併營收為3.89億元，得益於流通事業快篩試劑業績爆炸性成長以及金融科技業務穩定的貢獻，挹注5月營收4月成長112％，累計前5月合併營收為13.48億元；年成長10.09%。

統振表示，5月營收能較4月成長112％，主要受惠於旗下流通事業體業績大幅成長以及外籍移工匯款業務的穩定貢獻所致，特別一提的是，流通事業體的營收比重較4月增加37.78個百分點、達68.36％，主要係於今年國內疫情延燒期間迅速掌握防疫產品需求，積極搶進快篩試劑市場通路佈局，帶動流通事業的業績大幅成長，預期在與病毒共存的防疫政策下，相關防疫商品也會成為穩定需求，未來將持續在各大實體通路常態性上架銷售；再者，移工跨境匯兌APP-Q pay的匯款筆數呈穩定成長趨勢，目前Q pay累計的有效註冊會員數已超過15萬人、較今年年初增加近20％。

統振近年來致力公司營運轉型升級，採取穩定營運淨現金流的多角化事業體經營模式，在金融科技與通訊、流通事業營運奠定公司營運成長的基礎上，開拓全球事業版圖，另一方面，優化Q Pay APP跨境匯款系統操作便利性，積極擴增Q Pay的使用範疇，讓移工生活增添多元支付選擇，在移工用戶使用安全的基礎下，同時創造依賴度與回購率的提升，搶占更多外籍移工小額匯款的市場份額；另一方面，統振憑藉健全的財務體質，與強大的銷售網路、拓展與經營市場的經驗與實績等高度競爭力，不斷成為國外知名品牌廠商推進台灣的信賴合作對象，有助流通事業產品線版圖放大。統振將隨著兩大事業體良好的毛利率與財務結構推動，有機會創造未來集團獲利表現穩健成長向上。