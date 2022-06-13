美股上周周線創2022年以來最差之後，美國時間12日的美指期沒有反彈跡象，目前3大指數全部下挫，那斯達克的跌幅甚至超過2%。根據最新美指期報價，道瓊下跌353點或1.12%，那斯達克100跌2.16%，標準普爾500也跌1.6%左右。

美股上周表現如此遜色，主要是因為10日公布當地CPI(消費者物價指數)又創歷史新高所致，因此道瓊當時也大跌880點或2.7%，標普500以及那斯達克也分別重挫2.9%以及3.5%。

根據美國最新官方資料，當地5月CPI年增8.6%，漲幅創1981年12月以來最高，也超過市場預估值。剔除食品以及能源的核心CPI也高於預期，高達6%。

美股10日大跌，除了通膨指數驚人以外，另一個經濟數據密西根大學6月消費者信心指數，只有50.2創歷史新低。

聯準會本周將要公布最新利率決策，外界預估應該會升息兩碼，也就是0.5%。為抑制大漲通膨，2022年迄今美國已經調高利率兩次，其中包括5月升息兩碼。

投資諮詢業者Yardeni Research認為，美國5月CPI雖又創新高，但應該不是最高的。不過，供貨膨脹應該很快會看到頂點。同時，聯準會升息力道應會再加大，經濟衰退的風險也隨之增加。

Yardeni Research表示，投資人與消費者的信心已經不在，熊市看跌的氣氛不想以前一樣，是牛市逆勢看漲的訊號。同時，也將美國經濟會出現稍微衰退的機率，從先前預估的40%提升至45%。

由於經濟成長可能萎縮，加上通膨又屢創新高，美股目前表現不佳。2022年到10日收盤時，標普500已跌18.2%，較元月所創盤中波段高點要低19.1%左右。

同時，道瓊從2022年到現在已跌13.6%。對已身陷熊市的那斯達克來說，更是大跌27.5%，較2021年11月所創歷史高點向下修正大概30%。