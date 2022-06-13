自香港來台發展的知名性感網紅「波多野Bella」，以甜美外表與H級的傲人雙峰受到網友矚目，加上她經常不吝嗇地在社群媒體上曬出大尺度的清涼穿搭照，秀出凹凸有致的身材曲線，吸引超過15萬人追蹤她的臉書粉絲團。但近日她卻被一名男網友指控，她涉嫌利用NFT牟利，並試圖從事非法性交易，而被送往警局。

根據《鏡週刊》的報導，Bella自7年前依親來台後，曾從事過模特兒、直播主級節目主持人等工作，今年1月底左右她更在臉書上透露自己即將推出個人「賦能NFT」，只要粉絲購買就有機會與她近距離見面交流，也能一起享受燭光晚餐、看電影、泡溫泉、甜蜜視訊、性感旅拍等共享如情侶般的甜蜜時刻。但陳姓男子卻向週刊投訴，表示自己2月份購買Bella發行的NFT後，曾相約於台北東區的便利商店面交現金8000元，但過了幾天陳男再次詢問Bella後續，她卻提供不了購買證明、言詞含糊，反而勸說他購買3~10萬的「一對一私密互動」，並告訴他購買後可以到情趣旅館休息，還在LINE的對話紀錄中曖昧寫道「如果要大浴缸還是去薇閣吧！不然兩個人塞不進去」。

而陳男覺得自己購買商品後沒得到任何服務，反而被推銷其他商品，令他直覺認為Bella先用NFT名義詐財，私下又疑似從事非法性交易，因此他先佯裝答應去旅館，事後打電話到中山分局報案，告知警方相約地點後，當他掏出10萬元準備交給Bella時，埋伏在附近的便衣刑警便現身將兩人帶回派出所，不過最後因警方查不到Bella詐騙的證據，那8000元也是陳男願意負擔的出遊費用，因此案件無法成立。

對此，Bella事後也出面回應表示NFT不是她在經營，她只是按照經紀人的安排提供服務，而陳男先是買了「粉絲唱歌互動」，接著購買「拍照互動」，最後再把用過服務的錢要回去，要不到就惡劣報警毀謗她詐騙，讓她懷疑對方精神有問題。