國民黨到底會提名誰參選高雄市長，備受關注，近期除了空降人選如孫文學校總校長張亞中、國民黨智庫執行長柯志恩討論度高，在地人選也各自備戰。柯志恩今(13日)透露，其實以前跟高雄前副市長李四川、葉匡時聊過，「大家都認為如果可以的話，其實是以在地人做優先」。

柯志恩今在其主持的廣播節目《POP撞新聞》中說，目前為止黨中央應該有把空降三人，包括她、張亞中、陳玉珍，還有在地議員陳麗娜、黃紹庭、高雄市前民政局長曹桓榮、國民黨中央委員孫健萍放到民調；但她認為這也很有趣，把七人放進民調，其實代表著「共識不足」，只剩下五個月就要選舉該怎麼辦?這應該讓朱立倫主席非常頭大。

柯志恩說，至於為什麼自己一直強調應該以在地人優先？因為時間急迫，像有些資深議員出來挑戰現任市長陳其邁雖有難度，但後年是立委選舉，用這次選舉來備戰立委非常有機會。至於空降人選，她認為除要有意志，更重要是留下來長期經營，「我想這是非常多人心聲，不是怯不怯戰問題，而是長期規劃」。

以桃園為例，柯志恩說，雖人選宣布算早，但張善政還在做地方整合、要耗費更多時間，而高雄如果先整合再開步走，時間點是差不多。至於高雄大母雞到底怎樣產生？柯志恩認為，透過民調可看出兩種結果，一種是透過民調選出最重要的人，另外一種是看出誰的支持度，「以我來說，不是我的話，就請黨中央好好的去做處理。我個人認為最重要的還是在地議員的共識，這會形成很大一股勢力，因為空降人選一定要靠議員做配合，才能爭取最大席次」。

柯志恩也說，「其實不是只有我，以前我跟李四川、葉匡時聊過，大家都認為如果可以的話，其實是以在地人做優先，這次不行，蹲點挑戰，下次慢慢大家一起努力」。