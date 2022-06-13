衛冕軍亞特蘭大勇士13日完成對海盜的4連戰橫掃，他們進入6月以來未嘗一敗，打出2013年以來首見的11連勝，目前34勝27負。雖然紐約大都會仍在國聯東區獨霸（40勝22負），勇士的連勝已經把差距縮小，最慘的時候兩隊勝差達到10.5場，此戰之後減少至5.5場。

勇士外野手杜瓦（Adam Duvall）此戰轟出雙響炮，進帳3分打點立下頭功。他是去年世界大賽的冠軍成員，曾在2020年進入自由市場，去年被馬林魚簽走，直到7月底交易大限才被換回勇士，上季38轟、113打點（國聯打點王）還拿下金手套。本季他狀況不佳，打擊率跌破兩成，在11連勝期間終於開始復甦，累積10安打、4支全壘打、1支三壘打，回升至0.206打擊率。

11 in a row. 🔥 pic.twitter.com/QEhdgRge76 — Atlanta Braves (@Braves) June 12, 2022

How many wins in a row @Braves ? pic.twitter.com/deOQdQVx1K — Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 12, 2022

NBA亞特蘭大老鷹隊球星崔楊（Trae Young）的球衣背號正好是11號，因此就被勇士官推拿來做為11連勝的海報主角了。

海盜吞下6連敗，24勝34負距離5成勝率愈來愈遙遠，在國聯中區只贏過擺爛的小熊和紅人。這也是海盜本季第5度遭到對手橫掃。勇士在國聯東區的大敵除了大都會，還有最近換掉總教練的費城人。在新帥帶領下的費城人打出9連勝，一口氣攀上5成勝率。費城人13日遭到響尾蛇痛打了13比1，連勝中斷而剛好停在30勝30負，暫居國東第3。