東森國際(2614)今(13)日舉行股東會，通過現金減資案，預計減資10%，每股退還股東1元，減資金額計5.29億元。展望111年，在全球疫情可望於下半年度逐漸解封、倉儲事業穩定成長、各轉投資事業的多角化經營與產品開發、銷售結構不斷調整下，精進轉投資效益，預期營運表現仍將維持穩健成長。

東森國際111年第一季財報合併營收14.28億元，年成長14.9%，倉儲、媒體及貿易等三大事業體業績表現均較去年同期顯著成長；倉儲事業與去年同期比較相對穩定；媒體事業部、貿易事業部營收分別年成長16%、12%，成長動能主要來自媒體事業部持續擴展數位及家外廣告業務，以及寵物事業持續透過展店、併購及發展自營品等策略帶動規模化經營，經營效益提升所致。

東森強調，未來寵物雲實體門市數將達400家以上，門市的店型將突破傳統寵物店形式，開放異業合作，邁向新型態複合店經營，今年將與國內超商業者合作，開設寵物大型複合店，成為全台第一家寵物實體店與超商複合式經營之新型商店，東森寵物雲也將加速寵物自營商品開發，以發揮加乘效果，帶動業績及獲利雙成長。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面表現亮眼，東森得易購表現十分突出，去年每股稅後盈餘高達17.7元，而今年前5月每股稅後盈餘已達7.31元，年增率為8.9%。

東森國際旗下的國際美妝生技公司自然美生物科技有限公司今年邁入第51週年，旗下品牌「BIO UP科美研」、「森美妍」、「ecL」多項產品於今年分別入圍有全球美妝奧斯卡獎之稱的Pure Beauty Global Awards，其中「立體修容盤」更一舉拿下Best New Make-up Base Product朝(年度最佳新基礎彩妝產品)。

展望未來，東森自然美除將從SPA美容業朝向大美業（結合美髮、美甲、美睫等）複合經營之方向發展，持續朝國際美妝品牌前進外，另亦持續拓增產品線，積極開發「BIO UP」等平價年輕自有品牌，以迎合年輕世代之美妝市場需求；自然美直營與加盟全球據點持續展店中，中國大陸已突破千店，合計台灣及馬來西亞，共1,385間，未來集團將持續拓展全球門市，擴大產品線生產，並邁向醫美抗衰老的領域。