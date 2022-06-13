新冠肺炎疫情延續，近日仍維持在每天新增數以萬計本土案例， 民眾對於可以舒緩頭痛、喉嚨痛及肌肉酸痛等感冒症狀的非類固醇消炎止痛藥(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)需求增加，成為近期熱門的居家常備藥之一。不過財團法人藥害救濟基金會提醒，NSAIDs類藥品雖然臨床用途廣泛，但也會引發腸胃不適或水腫等常見的不良反應；若是不當使用還會造成急性腎損傷或嚴重皮膚不良反應，尤其4類高危險群務必更加謹慎使用。

為了守護腎臟健康，使用NSAIDs類藥品前應諮詢專業人員，詳閱使用說明，並按醫師或藥師指示服用，原則上是「低劑量、短期使用」為主。要提醒的是，若用藥後疼痛持續超過10天或發燒超過3天仍未緩解，建議盡速就醫。

根據藥害救濟基金會近年的統計，NSAIDs類藥品是藥害排行榜的常客，當中，diclofenac及ibuprofen是常見的致害藥品。

專家指出，NSAIDs類藥品會減少腎臟血流的供應，使腎臟過濾廢物的功能降低，長期下來會提高腎損傷的風險。

其中，高齡者或有心衰竭、腎臟病史的患者等，使用NSAIDs類藥品引起急性腎損傷的風險又比一般人更高。

藥害救濟基金會提到，曾接到一件ibuprofen引起急性腎損傷的案例。一名70多歲男性本身有心律不整及心衰竭等病史，因為急性咽喉炎就醫，處方ibuprofen、抗組織胺等藥品治療，服用數日後，陸續出現下肢水腫、小便量減少、體重增加及蛋白尿等症狀，診斷懷疑是ibuprofen引起的急性間質性腎炎，經住院治療數周後，病況改善出院休養。

●高風險族群應謹慎使用 並主動告知病史

藥害救濟基金會提醒民眾，在使用NSAIDs類藥品前，應主動告知醫師或藥師自身病史及正在使用的藥品，並仔細了解用藥注意事項。有以下情況的民眾，用藥後可能會提高腎損傷風險，應特別謹慎並留意相關不良反應症狀。4類高風險群更要特別注意：

(圖/財團法人藥害救濟基金會提供)

藥害救濟基金會提醒民眾，服用NSAIDs類藥品務必記得「適當劑量、短期使用」的原則，同時服藥期間應補充足夠水分，一天應喝6到6杯水(約莫2000毫升)，且勿飲酒。