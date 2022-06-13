季芹與王仁甫結婚結婚16年，婚後育有女兒樂樂及兒子YAYA，是演藝圈模範夫妻檔之一，兩人還一起斜槓經營YouTube個人頻道當YouTuber，平時很樂於分享生活，季芹11日在社群上透露「心肝寶貝畢業了！」並PO出15歲女兒畢業照，貼文下湧入一片祝福聲。

季芹昨11日在社群PO出樂樂的畢業照，並寫下「心肝寶貝畢業了！下次再丟畢業帽的時候，就是妳真的要展翅高飛了，寶貝加油，但我捨不得妳，爆哭到不行的畫面，應該也是在所難免，不管怎樣捨不得妳，我們一定會成為妳堅強的後盾，支持妳所有的決定，爸爸媽媽愛妳喔！」道盡為人父母的心情。

從照片中能見到樂樂放下一頭長髮，五官神似王仁甫及季芹的合體，對於要邁向另一階段，本人似乎藏不住喜悅，於是將畢業帽往上丟及調皮地把畢業帽放到狗狗頭上，在畫面中露出筆直小腿，這部份則像極了季芹的好身材，而一家四口都沉浸在當下的好心情；好友李佩甄也獻上祝福：「畢業快樂」。