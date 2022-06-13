經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受健身房3劑令影響，2022年5月合併營收降至近7月低點，但前5月合併營收重返成長軌道、改寫同期新高。展望後市，公司看好營運動能將逐月轉強，配合新據點接力開幕，下半年營收持續成長可期。

柏文2022年5月自結合併營收2.7億元，雖月減8.06％、降至近7月低點，仍年增達74.81％。其中，健身及娛樂服務1.56億元，月減8.36％、年增達63.98％。運動保健服務1億元，月減8.59％、年增達84.68％。入會費0.11億元，月增1.3％、年增達2.01倍。

累計柏文前5月合併營收14.68億元、年增5.65％，重返成長軌道、改寫同期新高。其中，健身及娛樂服務8.46億元、年減0.37％，教練課程的運動保健服務5.53億元、年增達11.94％，一次性收取的入會費0.58億元、年增達66.13％。

柏文表示，5月營收較4月下滑主因4月22日起的健身房3劑令防疫措施，直至5月27日才放寬、改為可進入但需全程配戴口罩，導致健身及娛樂服務、運動保健服務營收下滑。較去年同期大幅成長，主因去年5月中疫情三級警戒全面暫停營業，比較基期較低所致。

展望後市，指揮中心公布全台累計感染率截至9日已達11.4％，其中雙北明顯下降，台灣確診人數將自高原期逐步下降。柏文認為，目前為恢復正常生活的最後階段，隨著3劑令影響解除、疫情將逐漸緩和，配合推出優惠行銷，預期營收有望在5月落底、動能逐月轉強。

同時，柏文持續拓展據點儲備營運成長動能，「健身工廠」新北市蘆洲廠正召募會員中、台南市崇明廠1日起預售，新北市林口廠亦將於明（14）日起預售。隨著新北市林口廠及汐科廠、彰化縣金馬廠及另2個北部廠館接力投入營運，公司看好下半年營收可望持續成長。