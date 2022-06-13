國家文藝獎得主吳興國即將再現「一人多角」絕活，演出獨角戲代表作《蛻變》，並攜手弟子朱柏澄演出，師徒扮演同一個角色，一名睡醒變成一隻蟲的年輕人。

這部作品是改編自作家卡夫卡的同名小說，吳興國表示，小說裡變成怪蟲的年輕人，也像是現下疫情的隱喻，「我們現在的處境就好像劇中的怪蟲一樣，害怕別人、別人也害怕我們，害怕外頭的空氣跟病毒。有的學生到現在都不認識自己的同學，都在遠距上課，許多年輕人連夢想的勇氣都被社會磨耗了，就像劇中的主人翁一樣。」

吳興國表示，變成蟲的青年葛里戈其實就象徵年輕世代，「原本卡夫卡的書中蟲自盡了，但在劇中我不這麼做，無論如何我也要揹著蟲看這世界。」吳興國鼓勵台灣人尤其是年輕人，疫情很快就會過去，不要喪志，要繼續向前走，總有一天可以飽覽世界。

在《蛻變》全劇裡，吳興國時而化身為蟲、時而又跳脫角色，還得飾演男主角的妹妹，並以傳統京劇裡的旦行扮相，展現困難的「蹺功」。全劇的第一段則由朱柏澄擔綱演出。

製作人林秀偉表示，《蛻變》更像是吳興國邀請觀眾一起探究心靈、回到初心的情書，「因為人們總是在追尋神性的過程中找到真我，任何人都可以羽化成仙或成蟲，端看我們拿什麼樣的姿態面對社會、面對家庭、面對世界。」演出將於7月2日在新竹縣政府文化局演藝廳登場。