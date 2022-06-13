從大陸中央部署穩經濟一攬子措施以來，各地實施方案隨即密集發布，其中多地實施方案中涉及房地產政策。據《證券時報》不完全統計，截至9日有16個省（區、市）的穩經濟一攬子實施方案中專門提到房地產政策。從6月起僅9天就有41個地方提出各類穩房市政策，密集程度遠超4、5月。

業內人士認為，之前一攬子政策已經形成疊加效應，當前全大陸的房地產單月數據變化出現改善的跡象，說明市場總體趨勢向好。6月以來，房地產政策更多表現到穩經濟一攬子政策中，房地產市場底部反彈的條件不斷成熟，將更好穩定宏觀經濟大盤。

具體政策方面上，以一線城市來中，北京提出，堅持「房住不炒」，保障剛性住房需求，滿足合理的改善性住房需求，穩地價、穩房價、穩預期；上海則提出，完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。

在信貸政策支持方面，青海、河南、貴州、吉林等明確提出降低首付比例，其中，河南提出在不限購城市首次購普通住房商業性貸款首付比例可降至2成；貴州則提出適當降低購買二套房首付比例。

在房貸利率方面，河北、吉林、新疆也提出，對首套房商業性貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點。黑龍江也提出，調整首套房商業性貸款利率下限。

另外，貴州、安徽、青海、新疆、浙江均提出提高住房公積金貸款額度。