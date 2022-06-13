水餃烹煮方便，是家庭必備存糧，一名女網友表示，各大品牌的水餃她都吃過一輪，目前最喜歡的是及第、台糖、義美，其中又以台糖用煎的最好吃，她大讚是「賣場最強冷凍水餃」，貼文曝光，網友也一面倒選台糖，不過也有人認為台糖售價偏高，相較之下他牌的水餃價格較親民。

原PO日前於PTT女人版表示，自己非常喜歡吃水餃，自稱是水餃評論家，市面上眾多品牌的水餃她幾乎都吃過，但只有及第、台糖及義美最受她青睞，直呼「只有這3家的水餃有資格放在她家的冰箱冷凍庫」。

原PO指出，水煮水餃吃膩了，還可把利用煎、蒸的方式煮熟，其中又以台糖的水餃用煎的最好吃，她稱台糖為賣場最強冷凍水餃。

貼文曝光，引發鄉民議論，網友一面倒選台糖，「台糖的拿來煎，真的超讚」、「台糖真的好吃＋1」、「台糖我已經吃好幾年了，都只吃他們家的，用煎的超好吃」、「台糖超強的，及第我排第二」、「推台糖，覺得用蒸的方便又好吃」。

但也有網友提出不同意見，「我喜歡標太郎」、「及第水餃不會油，很好吃」、「水餃唯一支持及第」、「我比較喜歡奇美的，及第我覺得普通，義美吃起來味道比較淡」、「我都吃菜市場直接包好的，便宜好吃」、「台糖價位偏高還沒吃過，目前滿意及第」、「台糖好吃歸好吃，但價格比較高，所以下手前我都會考慮」。