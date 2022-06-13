【愛傳媒左化鵬專欄】青蛙石園區，是北部2018年年初才開發的新風景區，位於新竹尖石鄉的泰雅部落，這裡被稱為新竹的後花園，不分平日假日，車流不斷，人潮洶湧。

途經橫山鄉豐鄉村客家人群居的內灣老街，這裡原先是靜謐的山城小鎮，現在人聲鼎沸。沿街都可見到「大嬸婆」和「阿三哥」Logo的地方形象標誌。

內灣是我兒時偶像漫畫家劉興欽的故鄉，他生於斯長於斯，後來負笈台北就讀師範學校，畢業後，擔任小學美術老師。他年輕時，畫漫畫賺外快，藉由筆下的大嬸婆和阿三哥兩位市井小人物，生動活潑的描繪了客家人在都市謀職求生的故事，筆調詼諧逗趣，同學們省了買冰棒的零用錢，爭先到書店租書傳閱，老師以不准看課外讀物為由，沒收後自己偷偷地看。

在沒有電視卡通可看，沒有手機打電競的年代。劉興欽的大嬸婆和阿三哥，葉宏甲的諸葛四郎、真平，哭鐵面、笑鐵面，李費蒙（牛哥）的牛伯伯打游擊，成了我們的精神食糧，陪伴我們度過了一段蒼白的兒時歲月。

初中時，升學壓力太大，課業加重，無暇再接觸漫畫書了。大約在升高中時，良莠不齊的漫畫書充斥坊間，政府設立了嚴格的漫畫審查制度，許多出版商被迫關門大吉，有些漫畫家也被迫改行。此時，日本誨淫誨盜的漫畫卻大搖大擺趁虛而入。近年，我看到一些台灣後起之秀的漫畫家作品，多已失去了本土漫畫的原汁原味。

窮則變，變則通。劉興欽棄筆從商，搖身一變成了發明家，君不見，市面上的雨傘不滴水伸縮套和附有橡皮擦的鉛筆，都是他的小發明，在上百種專利品中有一項機器人玩具，被美國玩具大廠費雪公司要求授權。後來他一度移居美國舊金山，晚年思鄉情切，回台在淡水平頂山上種菜，大發明家又成了都市農夫。

劉興欽有一則不為人知的趣事，他不擅飲，四名兒女卻皆以酒名來命名。長女是醫生名蘭蒂（白蘭地）；次女是平面插圖畫家名香彬（香檳）；三女在銀行界服務名威琪（威士忌）；小兒3D動畫設計師名五皮（五加皮），他小時特別頑皮，後改名海岳。劉興欽說，他為兒女取名，從不迷信姓名筆劃，這些名字響亮好記，酒商早就免費幫他們打開了知名度。

一路浮想聯翩，車行蜿延，不知不覺，目的地到了。停好車後，轉搭接駁車，來到了青蛙石園區。從高處俯瞰，那羅溪谷中有一塊天然巨石，巧奪天工，像一隻蹲伏在河道中張口吐舌的青蛙。

三分樣七分靠想像。以往我在墾丁、太魯閣、草嶺和北部濱海公路，都見過類似這樣像青蛙一樣的巨石，但因電影賽德克．巴萊曾在此處取景，而特別知名，吸引了許多慕名而來的遊客。

沿著岩壁而下，我步上賞景的木棧道，側面欣賞這隻巨蛙，不由想起小時候看過的格林童話。很早以前，有一位刁鑽蠻橫的公主，不小心將一顆心愛的金球掉落井底，她在井邊傷心哭泣，遇到了一隻會說話的青蛙，她哀求青蛙撿回金球，青蛙要求事後索吻回報，撿回金球後，公主卻反悔食言，國王震怒，要求公主遵守承諾，公主只好心不甘情不願的在青蛙的頰上輕輕一吻，不料，青蛙竟然變成了王子。

還真的有青蛙王子，台灣演藝界，曾經有一名中越混血的搖滾歌手，一登上秀埸舞台，就聳肩縮背，兩腿外劈，蹦蹦跳跳，像極了一隻活蹦亂跳的青蛙，演藝圈的朋友為他取名「青蛙王子」，他就是幾年前過世的高凌風。他的「冬天裡的一把火」，已成絕響。

由生態步道，步行約二十分鐘，來到了玻璃賞景平台，俯瞰那羅溪流水潺潺，抬頭看有一條壯觀的流泉飛瀑，倒是像極了花果山的水簾洞。這裡怪石嶙峋，會蹦出齊天大聖美猴王嗎？縱眼四顧，原來這裡到處都是高大的紫薇九穹樹，這種樹，樹皮光滑，又稱「猴不爬」，怪不得不見一隻彌猴的身影。

作者為資深媒體人

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