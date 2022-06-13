黃子佼（佼佼）與孟耿如在上月喜迎女兒「黃玉米」，幸福組成一家三口，50歲才升格當爸的黃子佼，日前無奈透露，必須戴老花眼鏡才看清楚育兒用品的說明書，讓他直呼是：「太晚當爸的無奈」，不過就連黃子佼曬女兒萌照，還被酸民嗆：「關社會什麼事」，對此，黃子佼也展現高EQ回應了。

黃子佼在5月19日喜迎女兒出生，因此他在每天的下午5點19分都會分享愛女的萌照，每天的表情都不一樣，有的是眨眼、做鬼臉或是翹嘴唇，可愛模樣融化不少藝人好友和粉絲，而黃子佼昨（12日）就曬出黃玉米的萌照四連拍，他噴父愛直呼，小姑娘真的表情瞬息萬變：「愛哪張實在太難挑了」。

未料，卻有網友留言嗆：「關社會什麼事」，還釣出黃子佼高EQ說：「社會一角，也需要更多愛與療癒呀」，他也進一步回應：「如同您寫這六個字，跟社會也沒有關係，純屬您個人意見。可是這一張圖片，卻有數以千計的網友，也就是社會人士，感到療癒，您說，關社會有沒有事呢？」

黃子佼臉書全文。（圖／取材自黃子佼臉書）

黃子佼雖然開心當爸，不過50歲的他，日前才發文透露他已經老花眼，必須戴老花眼鏡才能看清楚育兒用品的說明書，也讓黃子佼直呼是「太晚當爸的無奈」，不過他接著則感性說：「但幾歲當爸不是重點，身心穩定與天命真女，才是我想當爸的時刻」，真性情發言引發不少網友共鳴。