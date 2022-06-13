國民黨立院黨團總召曾銘宗昨表示，建議恩恩爸對1922的不作為提出國賠申請，國民黨團願協助打官司，民進黨回擊新北要一起調查。新北市長侯友宜今（13）日對此表示尊重，另外若牽涉到新北的部分，則交由司法公正單位判定。

曾銘宗昨說，建議恩恩爸依照《國家賠償法》第4條提出申請，國民黨團願意全力協助恩恩爸爸，包括法律訴訟，而9月開議之後，國民黨團也會針對1922重大疏失以及中央對恩恩案毫無作為一事，在立法院相關委員會成立調閱小組，還原真相。

侯友宜今被問到相關問題，他表示對於立委的意見都會尊重，而牽涉到新北的部分，則已經交給司法第三公正單位，來做整個詳細的了解；至於恩恩爸表示新北消防局譯文漏了關鍵句「沒有辦法派車，要通知1922」，侯說，都會要求相關單位按照規定，提供相關資料給恩恩爸爸。

另新北市議會民進黨團擬發動甲級動員要求侯友宜到議會做專案報告，侯僅淡回：「尊重」。