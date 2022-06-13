巴西聯邦警方今天表示，他們已在亞馬遜地區找到一週前在當地失蹤的一名英國記者和一名原住民專家的私人物品。

法新社報導，亞馬遜州（Amazonas）聯邦警察發布聲明說：「已尋獲隸屬這兩名失蹤人士的物品，包括健保卡、黑褲、黑色涼鞋、（國家原住民基金會工作人員）白瑞拉（Bruno Pereira）的靴子，以及（英國記者）菲力普斯（Dom Phillips）的靴子和一個裝有私人衣物的背包。」

搜救團隊領隊告訴媒體，這個裝有衣物和筆電的背包被綑綁在一個半沉樹幹上，而位置正是5日最後有人看見這兩人身影的同一個地區。

巴西國家原住民基金會（Funai）的馬雅瑞那（Elizeu Mayaruna）告訴路透社，他們昨天在伊塔柯艾（Itacoai）河沿岸森林搜索時，找到衣物、防水帆布以及一罐機油。

目擊者表示，他們5日曾看到白瑞拉和菲力普斯沿著河流往下而行。菲力普斯是替「衛報」和「華盛頓郵報」等媒體撰稿的獨立記者。

兩人這一趟是為了一篇報導，而深入距離秘魯、哥倫比亞邊界不遠的偏遠叢林區，也就是全球最大群遺世原住民的居所。這片荒野、無法治之地讓毒品走私幫派以及非法砍伐、盜礦和盜獵人士趨之若鶩。

英國記者和原住民專家失蹤的消息在全球引發關注，巴西足球傳奇比利（Pele）、歌手卡耶塔諾費洛索（Caetano Veloso）等名人加入政治人物、環保人士和人權活動人士行列，呼籲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）加強搜索。

波索納洛去年曾在一場有關減弱巴西環保法執行力道的記者會上，遭遇菲力普斯的尖銳提問。他上星期表示，失蹤的這兩個人「從事一個不被建議的冒險活動」，還暗示他們可能遭人殺害。

參與調查的州警告訴路透社，他們將辦案重點放在當地偷獵者以及非法漁民身上，因為這些人常與安排原住民至保育區巡邏的白瑞拉發生衝突。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110613