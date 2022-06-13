外送員與騎乘電動機車的少年疑似發生行車糾紛，兩人當場在街頭上演肉搏戰，引發路人旁觀。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

疑行車糾紛 逢甲商圈外送員大叔當街肉搏少年

逢甲商圈上演街頭肉搏PK。台中市西屯區青海路、逢甲路路口，11日午後有兩名機車騎士在轉角疑似因發生行車糾紛，上演街頭肉搏戰，兩人下車互相出拳攻擊，扭打成一團，甚至雙雙倒地仍不收手；警方獲報到場兩人皆已離開現場且事後不願提告，但仍依違反《社會秩序維護法》通知兩人到案說明。

上周六下午1點50分左右，39歲曾姓熊貓外送員，和年僅16歲的曾姓少年，疑似因發生行車糾紛而互嗆爭執後起衝突，隨即雙雙將機車臨停路口後下車理論，一言不合隨即發生推擠、扭打。過程全被路過民眾以手機拍下，上傳網路社群與臉書後引發網友熱烈討論。

外送員與騎乘電動機車的少年疑似發生行車糾紛，兩人當場在街頭上演肉搏戰，引發路人旁觀。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

兩人從相互拉扯、推擠，利姓少年甚至徒手出快拳攻擊外送員，拳拳到肉，曾男不堪白白挨揍，開始一邊揮拳一邊步步進逼，架拐子、勒脖，利男一把抱住他一個轉身反轉，兩人雙雙倒地繼續扭打。

雖然利姓少年身手矯捷、拳腳俐落，不過曾男最終憑藉著壯碩魁武的身材優勢，將瘦小的少年近身架住，最後雙方一度在現場僵峙，全程扭打時間不到1分鐘，可能是打累了，雙方最後說好一起放手，都已氣喘吁吁。

警方指出，接獲民眾通報指有人在街頭打架情事，趕到現場時雙方均已離去，經調閱監視器追查，兩人均坦承互毆犯行不諱，且皆向警方表示，不願意提出傷害告訴。但街頭鬥毆已涉及危害社會安寧，仍將通知兩人到案說明，依〈社會秩序維護法〉第87條移請裁處。